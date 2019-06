Rivergaro, Centro di Lettura

Bipersonale Vanessa Galli – Paola Pacella

Dall’8 al 28 giugno 2019 – Inaugurazione sabato 8 maggio alle ore 18

Sarà inaugurata sabato 8 giugno alle ore 18, “Realtà Silenti – Indagine su cittadini al di sopra di ogni sospetto“, al Centro di Lettura di Rivergaro, in via Bonistalli 17, nello spazio permanente dedicato alle mostre di giovani artisti emergenti e di artisti/artigiani che operano in valle.

La Bipersonale è organizzata dal Centro di Lettura di Rivergaro nella figura di Alberta Franzini, vice presidente dell’ass. ArTre e con il patrocinio e sostegno del Comune di Rivergaro. Esporranno Vanessa Galli e Paola Pacella. Il percorso delle due artiste è legato dall’opera (in locandina) ‘Le Type 03’, un trait d’union tra pittura e fotografia fedele all’iconografia ritrattistica.

Galli, di matrice figurativa, afferma l’identità ingombrante di volti e corpi senza tempo con i soli tratti morfologici. I soggetti divengono parte di un meccanismo di ricerca introspettiva dei pensieri più reconditi dell’Io interiore contemporaneo. A esso si contrappone il richiamo all’epoca passata con l’uso di sfondi pop monocromi e vivaci o con quelli tipici di tappezzerie Liberty.

Pacella lavora, con un approccio monotematico, sul ritratto, in prevalenza maschile. Indaga dapprima con il medium fotografico e successivamente con quello scultoreo. Riprende il tema del ritratto novecentesco con un approccio contemporaneo, abbinando argilla, gesso e fil di ferro fino alle ultime opere in cera (serie “Interrate Memorie”) in cui proietta la scultura nel mito, la protegge con una metaforica teca dalla consunzione.