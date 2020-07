Sabato 1 agosto 2020, ore 21.30 – Azienda agricola Castello, Cadeo

Recital di Anna Maria Chiuri

I ruoli del mezzo in Giuseppe Verdi: da Fenena…a Quickly

Pianista M° Milo Martani

In collaborazione con Comune di Cadeo e Comune di Busseto

Ingresso gratuito. Per raggiungere il Castello di Cadeo: percorrere la Via Emilia, in località Cadeo svoltare nel centro del paese in direzione Carpaneto. L’azienda Castello è avanti 100 metri sulla destra, confinante con la Chiesa parrocchiale.