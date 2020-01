REMBRANDT – Acqueforti

A cura di Arialdo Ceribelli

Galleria Biffi Arte (Piacenza) – INAUGURAZIONE SABATO 25 GENNAIO ORE 17

25 gennaio – 1 marzo 2020

Se è vero, come affermava Baudelaire, che l’incisione è il mezzo con il quale un artista realizza pienamente se stesso, nel quale trasferisce tulle le sue capacità, attraverso il quale è possibile valutare le sue doti tecniche e stilistiche, sicuramente Rembrandt ne fu uno dei migliori interpreti. Nei segni graffianti delle puntesecche, così come nella sapiente equilibratura di luci e ombre, ottenuta con più morsure in acido per le molte acqueforti, troviamo il vero volto di quest’uomo, che tanto amò la sua arte da indagare con essa l’animo dei personaggi ritratti come quello dell’epoca in cui visse.