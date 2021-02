Riapertura di “San Francesco dall’Alto. Con uno sguardo verso il cielo”

Venerdì 5 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, riapre la salita «San Francesco dall’Alto.

Con lo sguardo verso il cielo», che ha riscosso grande interesse di pubblico, sospesa dallo

scattare delle misure sanitare più restrittive.

Sarà dunque ancora una volta possibile percorrere un’ emozionante ascesa fino ai 20 metri

d’ altezza dell’ oculo in facciata, per ammirare Piazza Cavalli dall’ alto, l’ interno della chiesa

visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino.

Gli ingressi sono contingentati nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza e delle buone

prassi: distanziamento sociale, obbligo di mascherina all’ interno e all’ esterno, igienizzazione

mani.

Per assicurare il contingentamento la prenotazione è obbligatoria all’ indirizzo mail

sanfrancesco.pc@gmail.com. Per informazioni chiamare il 349.5169093.