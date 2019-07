Cinema sotto le stelle al Daturi – “Ricordi?”

Torna la rassegna cinematografica all’Arena Daturi di Piacenza organizzata dall’associazione Cinemaniaci: Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

RICORDI?

di Valerio Mieli con Luca Marinelli, Linda Caridi, 1h 46’, ITA-FRA 2018

Un ragazzo, una ragazza, una storia d’amore raccontata in maniera totalmente originale tra salti temporali e diversi punti di vista. Film visionario e simbolico fin dalla scelta dei colori, gialli, rossi, arancioni per lei, che è “allegra”, grigi, bianchi, neri, scuri per lui, che è “triste”. I due durante il percorso si mischieranno e si trasformeranno, come sempre accade nelle relazioni. Il film ha ottenuto tre candidature ai Nastri d’Argento.