Spazio Tesla e SVEP segnalano il prossimo appuntamento culturale in programma Giovedì 30 maggio 2019, ore 21 alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni.

Riflessioni per il Terzo Millennio – Dialogo con OSCAR di MONTIGNY

Conduce la serata NICOLETTA BRACCHI

“L’attività divulgativa di Oscar Di Montigny – spiegano gli organizzatori – contempla una serie di riflessioni generata da un quesito oggi centrale per tutti noi: stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti o un vero e proprio cambiamento d’epoca?”

“ Oscar dice: “Nel nostro tempo stanno cadendo sicurezze e certezze plurisecolari. Siamo entrati nell’Epoca delle Relazioni e la convergenza digitale tra tecnologia e relazioni umane sta portando con sé i geni di una dirompente innovazione. La sfida per le aziende, e secondo noi del mondo del Volontariato non solo per le aziende, è ora soprattutto culturale: si affermeranno le organizzazioni che rimetteranno l’uomo al centro e sapranno ripensarsi come un eco-sistema fondato sulla condivisione di un Sistema di Valori”.”

“ L’obiettivo di Oscar, e scopo della sua vita, è contribuire all’evoluzione dell’insieme, mosso dall’idea che “un atto di Amore è l’atto economico per eccellenza”. Il più efficace perché il più semplice: tutti desiderano amare e tutti desiderano essere amati. Quanto darai, Tanto riceverai, questa è l’equazione ben nota ai volontari che la definiscono “reciprocità dell’azione””.

“Pensiamo che questo moto di sensibilizzazione sia un grande contributo all’Umanità. Un ri-scoprire per mettere in luce e in risalto le attitudini che nelle file del Volontariato sono condivise da sempre ma calate in un apparente silenzio, poiché nei gesti d’amore le parole cadono per dare spazio al fare consapevole”.