Rondò a Bobbio – Anteprima

Dal 29 giugno Divertimento Ensemble sarà, per il quinto anno, in residenza estiva a Bobbio, con l’International Workshop for Young Composers, corso di composizione organizzato nell’ambito delle attività formative di IDEA–International Divertimento Ensemble Academy, e con quattro concerti: un’anteprima in collaborazione con il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza; un successivo appuntamento affidato alle cantanti del Call for Young Performers, masterclass di canto tenuta dal soprano Alda Caiello sempre per IDEA; gli ultimi due a Divertimento Ensemble che, sotto la guida di Sandro Gorli, eseguirà la musica dei dodici compositori selezionati dal Workshop.

Si terrà sabato 29 giugno alle 18 il primo appuntamento musicale che Divertimento Ensemble programma quest’anno nell’ambito della residenza a Bobbio. Si tratta di un’anteprima, che vedrà in scena un giovane strumentista del Conservatorio di Musica G. Nicolini di Piacenza:

Sabato 29 giugno

Museo Collezione Mazzolini ore 18

Momento musicale a cura del Conservatorio

di Musica G. Nicolini di Piacenza

Goffredo Petrassi – Souffle per flauto, ottavino e flauto in sol

Gilberto Accurso, flauto

Il momento musicale concluderà l’incontro di presentazione delle attività di Divertimento Ensemble a Bobbio. All’incontro, che si terrà presso il Museo Collezione Mazzolini, guidato dal Sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, prenderanno parte Simona Innocente, Vicesindaco con delega alla Cultura, Manuel Ferrari, Direttore del Museo Collezione Mazzolini, e Sandro Gorli.