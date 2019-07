Rondò a Bobbio – Concerto International Workshop for Young Composers

Si terranno sabato 13 e domenica 14 luglio i concerti conclusivi dell’International Workshop for Young Composers 2019, corso residenziale di composizione, organizzato a Bobbio da Divertimento Ensemble, nell’ambito delle attività formative di IDEA – International Divertimento Ensemble Academy.

Il pubblico potrà così ascoltare i lavori dei dodici giovani compositori che hanno preso parte al Workshop; pagine studiate con i musicisti di Divertimento Ensemble, sotto la guida di Sandro Gorli e dei due compositori tutor, Francesco Filidei e Fabien Lévy.

Dopo il successo del concerto inaugurale dello scorso 6 luglio, con le voci di Elisa Bonazzi e Ilaria Zuccaro, due concerti concludono la settimana di residenza dei dodici compositori selezionati per partecipare all’International Workshop for Young Composers 2019, organizzato per il quinto anno a Bobbio da Divertimento Ensemble, con il sostegno del Comune, in collaborazione con il Museo Collezione Mazzolini, nell’ambito delle attività formative di IDEA – International Divertimento Ensemble Academy.

Gli esiti del lavoro che i dodici compositori hanno svolto in questi giorni di residenza a Bobbio saranno presentati al pubblico sabato 13 e domenica 14 luglio: Pablo Andoni (Spagna), Andrea Benedetto (Italia), Maria Vincenza Cabizza (Italia), Flavio Carlotti (Italia), Yubeen Choi (Corea), Guillermo Cobo Garcia (Spagna), Edorado Dadone (Italia), Dariush Derakshani (Germania), Seokmin Mun (Corea), Carlo Elia Praderio (Italia), Jacques Zafra (Messico), Tianyang Zhang (Cina) potranno ascoltare le proprie composizioni eseguite da Divertimento Ensemble sotto la direzione di Sandro Gorli, all’Auditorium Santa Chiara.

Le esecuzioni delle dodici partiture saranno spartite a dittico: sei nel concerto serale di sabato 13 luglio (ore 21) e sei nel concerto di domenica 14 luglio (ore 11). Tre delle dodici composizioni studiate ed eseguite a Bobbio, a seguito di valutazione da parte di Sandro Gorli, dei due compositori tutor e dei musicisti di Divertimento Ensemble, saranno poi riproposte nel cartellone di Rondò 2020, la stagione milanese di Divertimento Ensemble.

Auditorium Santa Chiara

Sabato 13 luglio ore 21

Jacques Zafra, Six têtes*

Carlo Elia Praderio, Destare

Edoardo Dadone, Esercizio di morsura

Guillermo Cobo Garcia, Avalanchas I

Maria Vincenza Cabizza, 5′ e 719”

Dariush Derakshani, Burst

Divertimento Ensemble

Lorenzo Missaglia flauto

Luca Avanzi oboe

Maurizio Longoni clarinetto

Lynn Henderson corno**

Lorenzo Gorli violino I

Clarice Rarity violino II**

Victor Guaita viola**

Martina Rudic violoncello

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Elio Marchesini percussioni

Sandro Gorli direttore

*Compositore e **musicisti selezionati da Ulysses Network

Compositori tutors dell’International Workshop 2019:

Francesco Filidei e Fabien Lévy

I concerti sono realizzati nell’ambito delle attività formative di IDEA – International Divertimento Ensemble Academy. Al termine dei concerti, aperitivo offerto da Il Poggiarello. Ingresso ai concerti offerto al pubblico dall’Amministrazione comunale di Bobbio.