Royal Opera House – Don Giovanni

Martedì 8 ottobre alle 19:45 negli UCI Cinemas apre la stagione 2019-2020 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital.

Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema. Il primo appuntamento sarà con Don Giovanni, la meravigliosa opera buffa dedicata al celebre seduttore presenta personaggi complessi, un dramma avvincente e melodie gloriose, da “Aria dello champagne” intonata dallo stesso Don Giovanni alla tenera espressione d’amore “Dalla sua pace” di Don Ottavio.

L’anti-eroe Don Giovanni è interpretato da Erwin Schrott. Nel cast anche Roberto Tagliavini nei panni di Leporello, Malin Byström come Donna Anna, Daniel Behle in Don Ottavio, Christine Rice in Donna Elvira, Louise Alder in Zerlina, Leon Košavić in Masetto e Peter Magoulas nel ruolo del Commendatore. Dirige l’orchestra Hartmut Haenchen. Le dirette al cinema della Royal Opera House offrono al pubblico un’esperienza esclusiva, arricchita da filmati e interviste dietro le quinte.

Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero, 12 euro per il ridotto e 10 euro per i convenzionati. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/home.php#!/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.