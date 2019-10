Royal Opera House: Don Pasquale

Giovedì 24 ottobre alle 20:30 negli UCI Cinemas prosegue la stagione 2019-2020 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital.

Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema. Il prossimo appuntamento sarà con Don Pasquale, una coproduzione di Royal Opera House, Opéra National de Paris e Teatro Massimo di Palermo.

L’opera di Gaetano Donizetti, nella produzione di Damiano Michieletto, si snoda tra temi d’amore, intrighi e denaro. Ernesto vuole sposare la giovane vedova Norina. Suo zio Don Pasquale non è d’accordo, e decide quindi di sposarsi lui stesso per impedire a Ernesto di ereditare la sua fortuna. A questo punto il dottor Malatesta convince Norina a mascherarsi da sua sorella, per sposare, con un falso matrimonio, Don Pasquale al fine di tormentarlo con il suo comportamento capriccioso. La situazione degenera ulteriormente quando Don Pasquale ritiene che la giovane moglie gli sia infedele. Cosa farà? Perdonerà mai Ernesto e Norina quando scoprirà i loro intrighi?

Il ricco vecchio scapolo Don Pasquale è interpretato dal baritono gallese Bryn Terfel, la soprano russa Olga Peretyatko fa il suo debutto alla Royal Opera come Norina, mentre il tenore rumeno Ioan Hotea interpreta Ernesto e il baritono polacco Markus Werba l’astuto dottor Malatesta.

UCI Piacenza proietterà la diretta di Don Pasquale il 24 ottobre alle 20:30. Il prezzo è di 15 euro per l’intero, 12 euro per il ridotto e 10 euro per i convenzionati. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/home.php#!/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture. Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 50 strutture multiplex, per un totale di 500 schermi.