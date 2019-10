Giovedi 24 ottobre (ore 21) presso il teatro San Matteo di Paicenza alle 21 si terrà una replica dello spettacolo S.T.M.S. tratto dal romanzo di Francesca Salotti ‘Se tu mi salverai’.

Lo spettacolo aveva debuttato l’anno scorso, sostenuto dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, da uno sponsor privato, gioielleria Moglio, e promosso dall’associazione socio culturale Chez Moi. Il progetto, che prende nome dal titolo dello spettacolo con finalità di sensibilizzare sul tema della sclerosi multipla, è stato portato davanti a classi di scuole superiori, in un’associazione culturale di Piacenza, Casa Clizia, ed è stato presentato anche nel corso della sfilata Tu S.ei M.eraviglia edizione n.2, dove hanno sfilato donne con S.M.

Grazie al progetto S.T.M.S. sono stati raccolti fondi ed effettuate due donazioni all’Ospedale di Piacenza, reparto di Medicina Riabilitativa Estensiva per l’acquisto di strumentazioni tecnologiche per i pazienti affetti da SM. Lo spettacolo replicherà l’anno prossimo in scuole e teatri fuori provincia e nella regione Lombardia.

Prenotazioni e prevendita: Cartoleria Fagnola (Piazza Borgo, Piacenza) o al numero Whatsapp 3336423778