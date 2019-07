Sabato Parco 2019 – Master class la Musicalità della Natura

Il primo sabato del mese torna l’appuntamento con “Sabato Parco 2019”: passeggiate, scoperte, pedalate in compagnia e in stile leggero nei Parchi piacentini.

Programma d’eccezione per Sabato 3 Agosto. Il ritrovo è alle ore 9 presso l’Aula Didattica del Parco Trebbia, in località La Rossia di Gossolengo, dove è in programma una “Master class sulla Musicalità della Natura”.

Accompagnato dalle immagini del fotografo naturalistico piacentino Nicola Crocicchio, sarà “un percorso interattivo che evidenzia la intrinseca armonia musicale della natura e dei suoi talentuosissimi artisti: uccelli, scoiattoli, farfalle, daini…homo sapiens compreso!” Note e immagini per approfondire linguaggi universali. Osservare – ascoltare – suonare, così la breve Master class è libera e adatta a tutti. E chi ha uno strumento può portralo per divertirsi tutti insieme.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Grumo” con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il patrocinio dell’Ente Parchi del Ducato e della Provincia di Piacenza.