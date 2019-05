sabatoparco, in bici sulle ciclovie del Po e del Trebbia

Quarto appuntamento di #SabatoParco 2019 è in bici lungo le ciclovie del Po e del Trebbia.

SABATO 1 Giugno alle ore 9 ritrovo al Parcheggio del Cimitero di San Nicolò a Trebbia in Via Emilia Pavese tutti in sella alla propria due ruote e muniti di casco! In bici tra natura, storia e tradizione.

L’iniziativa, con il patrocinio dell’Ente Parchi del Ducato e della Provincia di Piacenza, è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Grumo”, in collaborazione con il Corpo Provinciale GEV Rangers, Lipu Piacenza, il Consorzio di Bonifica, Gruppo Astrofili di Piacenza.

Adesione libera e gratuita.

Per info:

info@ilgrumo.it