sabatoparco, passeggiata con autore Disney

Particolarmente apprezzato da coloro che amano le tranquille passeggiate o ciclate in compagnia, ogni primo sabato del mese torna l’appuntamento con “SabatoParco”, per chi frequenta i parchi piacentini in modo “pacifico, misurato assolutamente non frettoloso”.

SABATO 6 Luglio alle ore 9 il ritrovo è presso il Municipio di Gragnano Trebbiense (PC), accolti dal Sindaco Patrizia Calza.

ll quinto appuntamento di #SabatoParco 2019 è un facile itinerario a piedi, dal centro del paese fino ai luoghi della Battaglia del Trebbia (18-19 giugno 1799) vinta dagli austro-russi del generale Suvorov durante la sua campagna in Italia contro i francesi guidati dal generale MacDonald.

Narratore speciale sarà Alessandro Sisti, giornalista e autore Disney.

Sisti ha sceneggiato più di 500 storie, dando il suo contributo a parecchie saghe Disney.

Oltre ad aver vinto il Topolino d’Oro per la migliore sceneggiatura, è anche

nel Guinness dei Primati per la storia più piccola del mondo.

Passeggiata adatta a grandi e piccoli, con curiosità e aneddoti di personaggi locali, ma anche del Generalissimo Suvorov, stravagante condottiero della nazione russa passato alla storia come uno dei pochi generali a non essere mai stato sconfitto in una battaglia campale.

L’iniziativa, libera e gratuita, è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Grumo” con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il patrocinio dell’Ente Parchi del Ducato e della Provincia di Piacenza e in collaborazione con il Corpo Provinciale GEV Rangers, Lipu Piacenza, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, il Gruppo Astrofili di Piacenza, l’Agriturismo La Corte del Prete e le Cantine Bonelli.