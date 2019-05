Sagra dello Stricc – 1-2 giugno, Sede Alpini Sarmato (Via San Rocco)

Menù: Fritto di stricc e Trofie.

Sabato 1 giugno: dalle ore 17.30 “Storie e leggende dei vichinghi e degli animali delle Isole Far Per (per bambini); dalle 19.30 cena e musica con Mad Mama

Domenica 3 giugno: alle ore 12.30 pranzo; dalle ore 19.30 cena. Intrattenimento dal pomeriggio con Orchestra Kevin.