Appuntamento con la tradizionale Sagra di San Rocco nell’ampio spazio verde del campo sportivo. Tre serate in allegria con stand gastronomici che propongono piatti tipici piacentini (tortelli, pisarei, salamelle, spiedini, porchetta, stinco arrosto, e tante altre specialità), musica live e serate danzanti su pista in acciao di 300 mq.

Bancarelle e parco giochi per i più piccoli

Sabato 10 Agosto

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra KEVIN

Domenica 11 Agosto

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21.00 Serata Danzante con l’Orchestra BEPPE MACCAGNI

Lunedì 12 Agosto

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21.00 Serata Danzante con GIANNI E LA LISCIO BAND