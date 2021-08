Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 agosto, dalle ore 18 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 19:40), a Piacenza riapre straordinariamente la salita «San Francesco dall’Alto. Con lo sguardo verso il cielo».

Sarà dunque ancora una volta possibile percorrere un’emozionante ascesa fino ai 20 metri d’altezza dell’oculo in facciata della basilica di San Francesco, per ammirare Piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino. Un’occasione anche per osservare da vicino la parte alta della facciata con gli affascinanti pinnacoli in laterizio. Per accedere – avvisano i referenti dell’iniziativa – sarà necessario possedere il Green Pass ed esibirlo al personale insieme a un documento di identità valido, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021).

Gli ingressi saranno contingentati (gruppi di 8 persone ogni 10 minuti); continuano – rimarcano gli organizzatori – ad essere obbligatorie, oltre al Green Pass, le attuali norme di sicurezza e delle buone prassi: distanziamento sociale, obbligo di mascherina all’interno e all’esterno, igienizzazione mani. La salita avviene esclusivamente tramite scale. Per ragioni di sicurezza il sito resterà chiuso in caso di maltempo.

Per assicurare il contingentamento la prenotazione è altamente consigliata all’indirizzo e-mail: sanfrancesco.pc@gmail.com. Ingresso 4 euro. Per informazioni è anche possibile chiamare il 349.5169093.