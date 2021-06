Musica nel chiostro – Salotto Siciliano: Sicylian lirics between ‘800-‘900

Nello splendido chiostro del Conservatorio Nicolini tornerà a riecheggiare la musica con una serie di concerti organizzati a luglio.

Lo spazio all’aperto, con un’acustica ottima, si trova proprio nella sede di via Santa Franca dell’istituto di alta formazione musicale di Piacenza e ospiterà quattro dei sette concerti del programma estivo. Sul palco del chiostro, che verrà allestito per l’occasione, e nel Salone dei concerti, si alterneranno allievi e docenti del Conservatorio e musicisti di fama nazionale e internazionale a cominciare dal duo soprano-pianoforte Patrizia Patelmo-Francesca Pivetta che, il primo luglio alle 21.15 nel Salone, propongono uno spettacolo dal titolo “Salotto Siciliano: Sicylian lirics between ‘800 – ‘900”.

Tutti i concerti della rassegna “Musica nel chiostro” sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito https://musicanelchiostro.eventbrite.it