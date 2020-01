“Salt’in Banco” – Spettacolo “La matematica in cucina”

Dopo la pausa per le vacanze natalizie riprende la programmazione del teatro ragazzi a Piacenza con uno spettacolo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e superiori: “La matematica in cucina” – Un cabaret matematico-culinario dall’omonimo libro di Enrico Giusti, riduzione e regia di Angelo Savelli, prodotto da Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi, Centro nazionale di promozione teatrale di Firenze, con Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica.

Appuntamento giovedì 9 e venerdì 10 gennaio al Teatro Filodrammatici per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e proposta da Teatro Gioco Vita, direzione artistica Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Unica rappresentazione alle ore 10 di giovedì 9, mentre venerdì 10 gennaio doppia recita alle ore 10 e alle ore 11.30.

Lo spettacolo, interpretato da Samuele Picchi e Fabio Magnani, con gli elementi scenici di Mirco Rocchi, segna il ritorno a Piacenza di Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi, assente da diversi anni dai palcoscenici cittadini. “La matematica in cucina” altro non è che un cabaret matematico-culinario! Come dire: Pitagora sul palco di Zelig. Un’opera curiosa dove la matematica si diverte ad apparire dove meno ci si aspetterebbe di trovarla: nella cucina di casa nostra. Perché, a guardar bene, anche in questo regno dei profumi e dei sapori, dietro al getto d’acqua del rubinetto o a una patata da sbucciare, possono emergere insospettate alchimie matematiche, a volte tutt’altro che elementari.

L’importante è sapersi porre delle domande. Così, durante la preparazione di un’insalata e di un piatto di spaghetti, ci si può chiedere: perché le salsicce cuociono più in fretta dell’arrosto? Perché il getto d’acqua che esce dal rubinetto si restringe scendendo verso il basso? Ogni oggetto può diventare lo spunto per una scoperta matematica calata nella realtà, sfatando la leggenda di una disciplina evitata da molti perché troppo astratta.

In una cucina così piena di sorprese, non stupirà che la trattazione della materia scientifica venga affidata non a degli esimi professori ma ad una scalcagnata coppia di comici da avanspettacolo: l’imbranato letterato Pinotto, che si ritiene un principe dei fornelli, e l’aitante ma petulante matematico Gianni, costretti dalla loro condizione di scapoli a condividere due camere con cucina nei pressi dell’Università.

Tratto dall’omonimo libro di Enrico Giusti – professore di Storia delle Matematiche e direttore del Museo per la Matematica di Firenze – e trasformato in spettacolo da Angelo Savelli – regista da diversi anni interessato ai rapporti tra Scienza e Teatro – “La matematica in cucina”, tutto ambientato tra pentole e fornelli, apriscatole e caffettiere, si propone come una gustosa ricetta scientifico/culinaria per tutti quelli che la matematica hanno sempre stentato a digerirla.

PREZZI E INFORMAZIONI – Posto unico non numerato euro 4 scuola dell’infanzia, euro 5 scuola primaria, euro 6 scuola secondaria di 1° grado, euro 7 scuola superiore. Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578 – fax 0523.338428; scuola@teatrogiocovita.it, orari di apertura dal lunedì al giovedì ore 9.30-13 e ore 14-15, venerdì ore 9.30-13.