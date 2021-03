“San Giuseppe: il papà del silenzio che parla attraverso l’arte” – Visita virtuale guidata per bambini

Tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c. pensate per i bambini. Venerdì 19 marzo (ore 20.30), nella giornata a loro dedicata, festeggiamo insieme tutti i papà e scopriamo qualcosa in più del loro santo protettore.

Cosa e quanto sappiamo davvero di San Giuseppe? Sapreste raccontare molto di lui? In effetti nei Vangeli è una figura discreta, non fa mai il protagonista e…non parla mai! Resta sempre silenzioso ed esce di scena di nascosto, ma è una presenza importante nella vita di Gesù. Ce lo raccontano anche gli artisti, che non lo hanno mai dimenticato e, pur nel silenzio, lo hanno fatto parlare. Scopriamo insieme cosa ci racconta e prepariamoci a fare ai nostri papà un regalo speciale!

Per iscriversi compilare il modulo il cui link è presente alla seguente pagina: www.piacenzapace.it/sangiuseppe/. La partecipazione è gratuita. I minori collegati dovranno essere sorvegliati dalla presenza di un adulto. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.