San Valentino a Castellarquato

Un weekend di eventi dedicati agli innamorati, tra baci romantici, regali artistici, degustazioni golose e scorci indimenticabili, da venerdì 14 febbraio a domenica 16 febbraio.

Momenti, dolci, romantici e curiosi a quanti vivono l’emozione di un amore o hanno voglia di innamorarsi. Il profilo di torri, campanili, merli, rendono Castell’Arquato un borgo suggestivo e spettacolare. Fuori, la natura mescola i suoi colori con vecchi tufi e laterizi. Dentro, stretti vicoli, voltoni e rampe creano il piccolo spazio segreto di un paese costruito su un terrazzo di conchiglie fossili, in cui è bello perdersi abbracciati alla persona del cuore.

Venerdì 14 febbraio: Un bacio sulle nuvole

L’appuntamento con la guida è nel Palazzo del Podestà, in Piazza del Municipio, alle ore 17.00. La visita guidata della Rocca avverrà a lume di candela, tra le stanze e i gradini della torre fino ad arrivare al culmine, il terrazzo panoramico da cui godere di una splendida vista sul borgo e la campagna. A seguire, un aperitivo in Enoteca Comunale, ubicata all’interno dell’antico Palazzo del Podestà, per riscaldare i cuori e rifocillare le membra con i vini della vallata e gli ottimi salumi piacentini. Con Due cuori a tavola, nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile degustare uno speciale menù legato al tema dell’amore ideato appositamente per le coppie che vogliono festeggiare San Valentino con una cena romantica.

Sabato 15-domenica 16 febbraio: Art&Love

Una mostra-mercato di arte contemporanea nel Palazzo del Podestà sarà l’occasione per un regalo davvero speciale e duraturo nel tempo. A cura dell’Associazione Open Art. Orari: 10 -13 e 14 -18

Sabato 15 febbraio: Taste&Love

Assaggio di quattro vini abbinati a quattro cibi afrodisiaci in Enoteca Comunale -Ore 17. Prenotazione obbligatoria: enotecacomunale.castellarquato@gmail.com

Domenica 16 Febbraio: Baciami in Castello

Visita guidata al borgo alla ricerca di angoli romantici riservata ai membri dell’associazione Yallers. Alle 16, flash mob “Baciami in castello” aperto a tutti e dedicato a tutte le coppie che desiderino un ricordo originale di San Valentino nel borgo di Castell’Arquato. I ragazzi dell’associazione Yallers scatteranno foto ricordo ai presenti da condividere sui social.

Costo della manifestazione:

Visita guidata Un bacio sulle nuvole: 15,00 € – prenotazione obbligatoria

Degustazione Taste&Love: € 35,00 a coppia – prenotazione obbligatoria

Gratuito: Accesso alla mostra Art&Love e Flash mob

Info e prenotazioni: iatcastellarquato@gmail.com – Tel: 0523 803215