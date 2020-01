San Valentino al Castello di Gropparello

La magia di festeggiarlo nelle romantiche sale di un antico maniero è tale che, al Castello di Gropparello (PC), San Valentino assume diverse forme.

Venerdì 14 febbraio, il ponte levatoio si abbassa infatti sull’anima romantica di uno scrigno di pietra che usa tutto il proprio fascino per offrire una maestosa cornice a sentimenti e passioni capaci di resistere al tempo e di attraversare i secoli. Alle 19, la visita guidata sul tema dell’Amore e del Corteggiamento porta le coppie alla scoperta del nido di storie passate e relazioni leggendarie ma anche al teatro delle conseguenze di terribili gelosie. Camminare lungo i corridoi e insinuarsi nelle ampie stanze è come ricalcare le tracce di baci fugaci e signorili sfilate mano nella mano per ostentare una felicità regale, spesso celebrata in magniloquenti banchetti.

Lo spirito dei tempi è però in continua mutazione.

E quella che comincia alle 20:30 ha piuttosto l’aspetto di una romantica cena a lume di candela, in cui le silhouette si fondono intimamente sulle imponenti pareti, proiettate da una luce calda e avvolgente, emanazione di un cuore che brucia.

Il prezzo della cena e della visita è di 85 euro a persona, con prenotazione obbligatoria. È anche possibile optare per il solo tour notturno, proposto al prezzo di 15 euro a persona, o esclusivamente per il tête-à-tête alla Taverna Medievale, offerto invece a 75 euro a persona, vini esclusi.