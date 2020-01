Sapori e Sipari…Piacentini

Cibo e teatro Una della attrazioni dei colli piacentini è sicuramente il cibo, ma se metti una sera con…il teatro dialettale piacentino, hai veramente realizzato una serata speciale. Ciak…si mangia!

Sapori e Sipari è un’iniziativa che mira a promuovere il territorio piacentino attraverso le sue eccellenze. Non solo vuole fare conoscere il vero comfort food, ovvero il cibo dell’anima, capace di fare emergere affetti, ricordi e quel raro ma prezioso sentimento di sentirsi parte di una comunità. Parole e musica per raccontare le emozioni del mangiare piacentino. Cibo e teatro sono due cose belle e buone che stanno perfettamente insieme soprattutto quando raccontano un territorio con i suoi sapori e in quella lingua che sa raccontare la cultura dell’ospitalità emiliana. Gli spettacoli messi in scena negli agriturismi da Anna Botti, Fabrizio Solenghi. Gianmarco Morbelli e Mario Schiavi sono un modo per intrattenere gli ospiti, mentre cenano, in modo divertente.

La manifestazione nella sua prima edizione si svolgerà da gennaio a giugno in un calendario che prevede 6 tappe rappresentative della migliore cucina tradizionale piacentina.

Il programma della serata di sabato 25 gennaio all’agriturismo “Corte del Gallo”, località Bassano di Sotto di Rivergaro.



LA LOCANDINA

I tempi moderni, ci allontanano sempre di più dal nostro dialetto, spesso ci sentiamo spaesati, come ci svela la poesia di Anna….”Parlum ciär”

“I’anvein dl’Angelina” (di Mario Schiavi)

“Un piatt d’anvein” (di Bearesi modificato da A. Botti) letto da Fabrizio

“I turtei” ( versi scelti di Valente Faustini) letto da Anna

“La pansa” (di Bearesi) cantato da Mario, con Anna e Fabrizio

“La cucina piacentina” (di Cesare Ometti) letto da Anna e Fabrizio

OMAGGIO AL NOSTRO PATRIMONIO NATURALISTICO E ARTISTICO

“Intrigh in Piassa di Caväi” (di Fabrizio Solenghi)

“I Munümeint i disan la sua” (di Anna Botti)

“La siura dal Klimt” (di Mario Schiavi)

LA SEMPLICITÀ DEI PIACENTINI: GH’ERA UNA VOTA…

“Cus saräla mäi” (di Fabrizio Solenghi)

“Udur ad nustalgia” (di Anna Botti)

“Gh’et in meint?” (di Mario Schiavi) letta da Anna e Fabrizio

“La fuglareina” (di Mario Schiavi)

LE DONNE PIACENTINE

“I calsitt ad filanca” (di Mario Schiavi)

“Che nonna in gamba” (di Mario Schiavi)

LA SIMPATIA DEI PIACENTINI, ESPRESSA IN TANTE POESIE…

“Al guveran” (di Bearesi) letta da Fabrizio

“Un gatt cristian” (di Bearesi) letta da Anna

“La predica d’un piasintein” (di Bearesi) letta da Anna e Fabrizio

SALUTO

“T’al digh in piseintein” (di Gianni Levoni)

“Fiur pruvinciäl”

“Scussalein russ” (canzone popolare ripresa da Carella)

cantate da Anna, Fabrizio, Mario.