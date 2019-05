Sarmato – Festa del Salame Dop

Per il 51° anno a Sarmato si rinnova la tradizionale FESTA del SALAME DOP.

Dal 24 al 26 Maggio, tre giornate dedicate alla valorizzazione del prodotto tipico locale per eccellenza. Nell’area feste di Via Moia, si potranno degustare piatti tipici della tradizione piacentina come tortelli con la coda, gnocchi al sugo e al gorgonzola, pisarei e faso’, ottimi spiedini, succulente salamelle e ovviamente, sua maestà il salame cotto.

Ad accompagnarlo i prelibati salumi tipici piacentini e la buonissima pancetta cotta al vapore. Il tutto accompagnato da ottimi vini, ma anche dalle patatine fritte e i dolci. Per i più piccoli tanto divertimento con il Luna Park.

Il Programma:

Venerdì 24

Ore 19 - Apertura stand gastronomici

Ore 21:30 - Concerto di Manuel Comelli e Cinzia Davò

Sabato 25

Ore 19 – Apertura stand gastronomici

Ore 21:30 – Serata liscio con l’Orchestra Daniele Cordani

Domenica 26

Dalle 8:30 – Mercato del consorzio delle 5 Terre Del forte

Ore 9 – Apertura stand gastronomici

Ore 11:30 – Inaugurazione ufficiale della 51^ edizione della “Festa del Salame DOP” presso l’Area Feste con l’esibizione della Banda Carlo Vignola di Agazzano. Consegna assegno ricavato dalla vendita del libro dei Poeti Sarmatesi all’Hospice di Borgonovo ed aperitivo alle maestranze. Mostra di Pittura presso le Scuole Elementari. Vendita di libri e banco di beneficenza presso l’Area Feste. Il ricavato sarà devoluto al Camelot di Borgonovo.

Ore 12 – Apertura no stop degli stand gastronomici

Ore 21.30 – Serata liscio con l’Orchestra Macho

Ingresso gratuito