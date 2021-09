Satiri di Storie Festival

Torna Satiri di Storie, il Festival piacentino della Satira, garanzia di un divertimento pensato per far riflettere tra risate e argute battute di spirito. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa, ideata e diretta dall’attrice Letizia Bravi con l’appoggio dell’associazione culturale “Diciottotrenta”, torna in limited edition nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Una doppia serata, sabato 25 e domenica 26 settembre, con due spettacoli da non perdere, che promettono di indagare sorridendo il caleidoscopio delle nostre disorientate esistenze.

IL PROGRAMMA – Primo appuntamento con “Recital”, di e con Walter Leonardi, presso la “Corte Faggiola” di Gariga di Podenzano, sabato 25 settembre alle ore 21:30. L’attore porterà in scena una raccolta di monologhi e canzoni ironiche e non, che spaziano dalla politica alle religioni, passando per la crisi economica, tradimenti e auto-innamoramenti, amore e morte. In una parola: satira dell’uomo contemporaneo. L’ingresso è libero e la prenotazione obbligatoria al numero 338 5429979. In caso di maltempo la serata si svolgerà negli spazi interni della Corte. Walter Leonardi lavora in teatro, cinema, televisione – tra gli altri, con Paolo Rossi, Serena Dandini, Il Terzo Segreto di Satira. Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2. E’ attualmente al cinema con “Comedians” di Gabriele Salvatores. Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria al numero 3385429979.

Secondo appuntamento con “Brava per essere un pugile” di e con Laura Formenti, presso teatro Trieste 34 di Piacenza, domenica 26 settembre, ore 21. Assolutamente multitasking come è tipico delle donne, attrice, comica, performer e trampoliera, in “Brava per essere un pugile” Formenti sarà protagonista di uno spettacolo che inizia dalla coda: se la bravura è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze…ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile). Un percorso che in fondo riguarda tutti noi, quotidianamente alle prese con dubbi, cadute e conquiste che segnano le nostre vite. Laura Formenti ha recitato in sitcom sia per il web che per la TV e partecipato alle trasmissioni televisive Colorado, Pomeriggio 5, Natural Born Comedians, Stand up comedy e Italia’s Got Talent, dove è finalista nell’edizione 2021. Costo del biglietto 10 euro e prenotazione obbligatoria al numero 338 5429979.

Per entrambe le serate sono obbligatori green pass e mascherina.