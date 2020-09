Sabato 12 e domenica 13 settembre prenderà il via la quarta edizione di “Satiri di Storie Festival” con la direzione artistica di Letizia Bravi.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria l’evento sarà in LIMITED EDITION, per garantire il rispetto delle norme da parte di tutti e per permettervi di godere degli spettacoli in tranquillità. Sarà necessaria quindi la PRENOTAZIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA per poter accedere alle serate.

LA LOCANDINA

Programma

Sabato 12 settembre

POURPARLER di e con Annagaia Marchioro

Cena (opzionale) + Spettacolo Ristorante pizzeria Baciccia, via Dionigi Carli, 7 – Piacenza , ore 21.30

Prenotazioni al numero 0523 606684 posti limitati (solo 35)

Domenica 13 settembre

NUOVIPOVERI , prod. Guinea Pigs

Teatro Trieste Trentaquattro via Trieste, 34 – Piacenza – doppia replica alle ore 17 e alle ore 21

Prenotazioni al numero 338.5429979 oppure satiridistorie@gmail.com posti limitati (solo 38)