In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessorato alla cultura del Comune di Castel San Giovanni manda un segnale forte e offre alla cittadinanza la visione dello spettacolo teatrale Scene da processo per stupro tratto da un docufilm della RAI del 1978. La tematica trattata è molto sentita e tristemente attuale, infatti lo spettacolo ha debuttato presso la Cappella Ducale di Piacenza a fine maggio di quest’anno, con tre repliche andate sold out. E’ il risultato di un percorso iniziato a marzo di quest’anno con 14 allievi attori, sul primo processo per stupro ripreso in Italia dalle telecamere della Rai e mandato in onda nell’aprile dell’anno successivo in seconda serata; la visione è stata talmente scioccante che il pubblico ha richiesto e ottenuto una replica in prima serata e ben 13 milioni di italiani (nelle due serate) hanno seguito il processo.

Il documentario è stato proiettato in molti paesi del mondo e ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il Prix Italia e il MOMA di New York ne conserva una copia negli archivi. Tutt’ora appare come un documento unico per quanto riguarda la storia del femminismo, della televisione e dell’intera società italiana. testimonia infatti la mentalità secondo la quale la vittima è, a sua volta, moralmente colpevole, accusata di aver attirato l’attenzione con comportamenti inopportuni, di essere stata in qualche modo consenziente o addirittura di aver ignorato l’inclinazione naturale dei maschi a essere predatori.

La storia – Maggio 1978, Latina. E’ in corso un processo per violenza sessuale che la RAI manderà in onda l’anno successivo, è la prima volta che le telecamere entrano in un’aula di tribunale. L’idea di documentare ciò che accade durante un processo per stupro, è di sei giovani programmiste, filmaker e registe (Loredana Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martiis, Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti, Anna Carini) che portano avanti le denunce della condizione femminile. Le immagini e le parole filmate sono talmente forti da provocare scalpore, la giustizia si rivela violenta quanto i violentatori e finalmente le persone si rendono conto di cosa significhi essere vittima di uno stupro. Questo processo ha contribuito a cambiare la legislazione e la storia, seppur con molta lentezza: nel 1981 viene abolito il matrimonio riparatore per chi subisce violenza carnale e solo nel 1996 lo stupro diventa reato contro la persona e non più contro la morale, fino a quel momento alle donne non veniva riconosciuta nessuna autonomia nella sfera sessuale e relazionale.

Dopo oltre 40 anni dal processo Filippo Arcelloni (Teatro Trieste 34, Piacenza Kultur Dom) e Stella Piazza (Stella Management), hanno deciso di riprendere il documentario e realizzare uno spettacolo teatrale dal forte impegno civile, con l’obiettivo di non dimenticare mai ciò che è stato, per avere chiaro il presente. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Angela Romanin, presidente dei centri anti violenza dell’Emilia Romagna, scomparsa pochi mesi fa; la Romanin rappresentava un punto di riferimento fondamentale sia dal punto di vista professionale che umano. Lo spettacolo è patrocinato e sostenuto dal Comune di Castel San Giovanni e patrocinato dal Centro Antiviolenza Telefono Rosa Piacenza – La città delle donne ODV.

LA LOCANDINA