Sci a Madonna di campiglio

Seconda uscita per il Cai Piacenza di una stagione che si è presentata con abbondanza di neve. La rinomata località, a 1.500 metri d’altitudine, è al cospetto delle Dolomiti di Brenta e ospita manifestazioni sportive e mondane note a livello internazionale.

Attrezzatura e materiale personale – Abbigliamento specifico per lo sci da discesa + sci e scarponi (sci e scarponi si possono eventualmente prendere in affitto in loco)

Il costo dello skipass adulto per Madonna di Campiglio (60 km di piste) è di € 51 Il costo dello skipass Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta (150 km di piste) è di € 53

Costo: 25 € – comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc… ; per i non soci sovrapprezzo di € 7,00 al giorno per la quota assicurativa.

Iscrizioni entro il 17 gennaio.

Info: http://www.caipiacenza.it/sci-alpino/eventi/madonna-di-campiglio