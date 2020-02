Sci di fondo a Pragelato

A pochi km da Sestriere, Pragelato, con le sue borgate rustiche di pietra, è la località della val Chisone famosa per aver ospitato le gare di fondo delle ultime olimpiadi invernali disputate in Italia (2006). Gli sciatori più esperti potranno cimentarsi sulle piste che hanno visto protagonisti i migliori atleti del mondo. Per tutti gli altri una facile pista si inoltra per 15 km nel parco naturale della val Troncea, considerato un piccolo paradiso: bianco e silenzio.

COSTO: 28 €– comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc…; per i non soci sovrapprezzo di € 7,00 al giorno per la quota assicurativa.

Termine iscrizione: 18 febbraio

INFO: http://www.caipiacenza.it/sci-di-fondo/eventi/pragelato