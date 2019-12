Sci di fondo – Monte Bondone

Nella tranquilla conca delle Viote è posto il centro fondo di Monte Bondone: da lì si dipartono 26 km di piste, dai facili anelli sul piano soleggiato della conca, alle più impegnative piste che si snodano in un paesaggio unico al cospetto delle Dolomiti di Brenta.

Costo 28 € (comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc… ; per i non soci sovrapprezzo di € 7,00 al giorno per la quota assicurativa)

Ritrovo: Parcheggio palazzo Cheope (Via 4 Novembre – Piacenza)