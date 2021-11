Scrittori in dialogo – Incontro con Francesco Recami

Sabato 20 novembre a partire dalle ore 17 la biblioteca comunale Don Franco Molinari ospiterà uno scrittore d’eccezione: il fiorentino Francesco Recami.

Un incontro all’insegna dello humor e dell’ironia in cui l’autore presenterà il suo ultimo romanzo edito da Sellerio “L’educazione sentimentale di Eugenio Licitra. L’Alfasud”, incalzato dalle domande taglienti di un altro scrittore giallista, il cremonese Marco Ghizzoni. Il libro, ambientato a Firenze negli anni Settanta, narra di studenti in lotta e in amore, di gioia e rivoluzione, di fame e passione attraverso lo sguardo lucido e implacabile di un vero e proprio maestro dall’inesorabile umorismo. Una bella e importante occasione per la biblioteca di Vigolzone che ritorna, dopo una lunga parentesi di sospensione degli incontri in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, ad attuare una programmazione culturale che pone al centro i bisogni dei propri utenti. Molti sono infatti i frequentatori della biblioteca che amano le storie noir di Francesco Recami e che potranno così incontrare dal vivo lo scrittore, interagendo con lui.

Francesco Recami, nato a Firenze nel 1956 inizia la sua carriera come scrittore per ragazzi per poi approdare nel 2006 alla narrativa per adulti con il romanzo “L’errore di Platini”. Questo romanzo ha aspettato circa vent’anni prima di essere pubblicato. Benché apprezzato dagli editori, la trama e il finale crudo hanno a lungo scoraggiato la sua stampa. Una volta presentato ai lettori, grazie a Sellerio, è stato invece ampiamente apprezzato. Nel giro di pochi anni, Recami ha creato numerosi altri romanzi di successo. È entrato prima tra i finalisti del Premio Campiello e poi del Premio Strega con “Il superstizioso” e “Prenditi cura di me”. È senza dubbio uno dei migliori giallisti italiani contemporanei. Nei suoi romanzi l’ironia si salda a fenomenali trame fatte di suspense, colpi di scena ed equivoci. Recami spiazza continuamente il lettore, la situazione può ribaltarsi da una pagina all’altra e niente è mai come sembra. Ha conquistato i lettori con il pensionato Amedeo Consonni protagonista della serie “La casa di ringhiera” per poi approdare a una nuovo ciclo con “Commedia nera” incentrato sui più correnti incubi sociali, sui fantasimi del nostro quotidinao deformati attraverso la comicità dell’equivoco e il paradosso del rovesciamento del buono con il cattivo.

L’incontro, libero e gratuito, è organizzato dalla cooperativa Educarte grazie al sostegno del Circolo dei Lettori di Vigolzone e della Amministrazione Comunale di Vigolzone. Per partecipare è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina e green pass. E’gradita la prenotazione.

INFO – Biblioteca Comunale “Don Franco Molinari” di Vigolzone (via Castignoli, 2)

biblioteca@comune.vigolzone.pc.it – 0523-872746