“Scrivere per dipingere. Esposizione di un sogno” – Mostra di Claudio Fariselli

Il mondo dell’arte esprime spesso grandi talenti, più spesso presenta abili professionisti. Raramente emergono però artisti completi e di altissima tecnica.

Come Claudio Fariselli, nato a Salsomaggiore (Parma) nel 1953, trasferitosi a Milano per studio e per lavoro e poi ritornato in val d’Arda, a Lusurasco di Alseno Piacentino. Fariselli sarà protagonista di “Scrivere per dipingere. Esposizione di un sogno”, mostra-evento che verrà inaugurata sabato 28 settembre 2019, ore 17.30, all’associazione culturale “Amici dell’arte”, via San Siro 13, Piacenza.

Cosa ci dice di nuovo la poetica di Fariselli? Sgombriamo il campo: è un pittore figurativo, i soggetti sono tradizionali. Ma la tecnica è superlativa, la percezione immediata, la sensibilità raffinata, il gusto estetico ricercato. L’approccio di Fariselli potrebbe essere iperrealista, ma non è un limite perché il livello di definizione tecnico ed esecutivo è davvero ineccepibile. Alle tele Fariselli ha abbinato anche sue poesie, versi liberi in cui emerge la sua poliedrica personalità, la sua indole romantica e sognatrice. Pittura e poesia nel suo universo sono quasi intercambiabili, due ambiti che interagiscono e si fortificano vicendevolmente.

L’associazione “Amici dell’Arte” ribadisce con questa iniziativa il proprio ruolo di diffusione e promozione di arte e cultura, anche di scoprimento di talenti. Gli “Amici dell’Arte” sono sempre stati e sono sempre più un punto di riferimento non solo provinciale nel mondo dell’espressività.

“Scrivere per dipingere. Esposizione di un sogno” terminerà domenica 27 ottobre 2019. Orari d’apertura dell’associazione: da mercoledì a domenica ore 16-19.