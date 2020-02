Scuola genitori – “Aiuto, si è perso nel videogioco!  Come gestire l’invadenza tecnologica”

Alberto Pellai condurrà il prossimo incontro della Scuola Genitori di Piacenza sull’invadenza digitale nell’educazione dei figli, venerdì 21 febbraio alle ore 20.45.

“Aiuto, si è perso nel videogioco!” Come gestire l’invadenza tecnologica – Si sente continuamente parlare di generazione touch: bambini e ragazzi sono immersi in una realtà fatta di telecomandi, smartphone, tablet, pc e app. I prodotti pensati sono ampiamente diversificati a seconda delle età, così come anche i rischi annessi a loro utilizzo. Come evitarne l’utilizzo in età precoce? Come limitarne la fruizione durante la seconda infanzia e la prima adolescenza? Quali mosse educative possono fare i genitori?

Come per le scorse edizioni il progetto è patrocinato dalla Città di Piacenza e sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno a Piacenza presso l’Auditorium della Fondazione in via Sant’Eufemia 13 dalle 20.45 alle 22.45 circa. Sono riconosciuti crediti formativi MIUR per gli insegnanti mediante rilascio di attestato di partecipazione. È previsto il servizio di babysitting gratuito con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati, per informazioni scuola.genitori@cppp.it 0532498594 (il servizio è gestito dall’educatrice professionale Anna Baracchi).