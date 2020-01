Scuola Genitori – “Organizzati e felici. Genitori concreti per un’educazione efficace”

La nuova edizione della Scuola Genitori di Piacenza 2020 inzia con un incontro condotto da Daniele Novara sul tema dell’organizzazione educativa dei genitori. Come da tradizione l’incontro è gratuito e si svolgerà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e VIgevano in via Sant’Eufemia 13, venerdì 31 gennaio alle 20.45.

“Organizzati e felici”. Genitori concreti per un’educazione efficace – “E adesso cosa facciamo?”… quante volte come papà e mamme vi siete trovati insieme fermi su questa domanda. Per cercare, decidere, inventare una soluzione per i vostri figli di fronte alle prime difficoltà e incomprensioni.

Il progetto, attivo dal 2011, è patrocinato dalla Città di Piacenza e sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. È previsto il servizio di babysitting gratuito con prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati (il servizio è gestito dall’educatrice professionale Anna Baracchi). Per informazioni: Yasmeen Ferrari scuola.genitori@cppp.it 0523498594. Sono riconosciuti crediti formativi MIUR per gli insegnanti mediante rilascio di attestato di partecipazione.