Il segreto del fantasma

Il maestoso Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello, in vena di dispetti e scherzetti.

Potrebbe essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero chef abbia qualcosa da dirci ma…riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del Castello, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino? La forza, l’unione e la collaborazione fra i piccoli ospiti saranno le armi che permetteranno loro di risolvere l’enigma.

Programma completo:

mattino: si svolgono solo visite guidate storiche alle ore 10:30 oppure 11:30

pranzo: possibilità di prenotare presso la Foresteria del Castello di Rivalta con menù convenzionato

pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14:00 oppure ore 15:00

Costo della manifestazione (pranzo escluso): 20 euro adulti e 15 euro bambini (dai 3 ai 12 anni).

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto tutte le attività previste saranno al coperto. Evento per bambini dai 3 anni in su.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni

Prenotazione manifestazione:

3666935622

info@castellodirivalta.it

www.castellodirivalta.it

Per prenotare la cena:

3205559967

prenotazioni@castellodirivalta.it