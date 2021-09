Selvə + Jerome(UK/GR) + Evil Cosby @Spazio4

Dappertutto torna a Spazio4 e presenta tre concerti dal vivo, con:

[‘𝐬𝐞𝐥𝐯ə] (post black/screamo, Lodi)

𝗝𝗲𝗿𝗼𝗺𝗲 (dark electronica, Londra/Atene)

𝗘𝘃𝗶𝗹 𝗖𝗼𝘀𝗯𝘆 (sludgecore, Milano)

||| INGRESSO GRATUITO |||

PRENOTAZIONI APERTE QUI: www.eventbrite.it/e/biglietti-jerome-selv-evil-cosby-spazio40-168982494189

*** La capienza è limitata a 200 posti a sedere, alcuni dei quali saranno a terra sotto il palco (se vuoi puoi portare una stuoia o un cuscino per stare più comodo!) ***

✅GREEN PASS OBBLIGATORIO come da normative vigenti per spettacoli dal vivo✅

Street food, Bar, banchetti, vinili, chillout zone e apertura cancelli dalle 20:00

Inizio live ore 21:30