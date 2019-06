SempliceMente noi

I ragazzi dell’Associazione Oltre l’Autismo

Progetto di ArteTerapia di Michela Perini

Inaugurazione sabato 22 giugno

Da sabato 22 a sabato 29 giugno – Area Bookshop Galleria Biffi Arte (Piacenza)

L’associazione Oltre l’Autismo – Onlus opera dal 2003 per sviluppare progetti socio-educativi a sostegno di bambini, ragazzi e adulti affetti della sindrome autistica e delle loro famiglie. L’associazione opera per garantire lo sviluppo delle potenzialità persone autistiche, l’autonomia personale e lavorativa, favorendo un’esistenza piena e dignitosa, in armonia con le possibilità di ciascuno.