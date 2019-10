Sabato 26 ottobre, dalle 20, andrà in scena una serata conviviale alla Biblioteca di strada dell’Infrangibile a Piacenza.

Buffet, tombola (dalle 20 e 45) e altri giochi saranno gli ingredienti dell’evento, con previsti premi per i vincitori e un souvenir per tutti i presenti. L’iscrizione ai giochi è a offerta libera: il ricavato verrà destinato a iniziative di miglioramento nella cura e nella gestione della Biblioteca stessa e dello spazio verde “Orto per tutti”.