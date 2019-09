Serata esclusiva per degustare i prodotti tipici ed osservare le meraviglie del firmamento con il telescopio

Nel suggestivo scenario della Val Trebbia, a Rivergaro in provincia di Piacenza, presso l’Agriturismo L’Urteia,

Venerdì 20 Settembre si terrà il secondo appuntamento “Serata (g)ASTRONOMICA: un viaggio fra le stelle”, un incontro esclusivo con le bontà tipiche piacentine e l’astronomia. In un luogo immerso nella campagna emiliana, ideale per vivere momenti di relax, i partecipanti potranno immergersi in una serata di emozioni a contatto con la terra ed il cielo.

L’esperienza avrà inizio dalle ore 20 con la cena a base di prodotti tipici, un vero viaggio sensoriale nella tradizione locale per vivere i sapori, i colori e gli aromi del territorio. La degustazione prevede assortimento di salumi stagionati, gnocco fritto, tortelli di zucca, torta della casa e vino Gutturnio. L’emozione continuerà con un “viaggio nello Spazio” per ammirare gli oggetti celesti più belli, dalle stelle alle nebulose, dai pianeti agli ammassi stellari, fino alla Luna e alle piogge di meteore.

Gli esperti di Astronomitaly guideranno gli ospiti nell’osservazione con un telescopio professionale per ammirare le bellezze del cielo notturno, viaggiando tra le costellazioni più famose. L’iniziativa è organizzata dall’Agriturismo L’Urteia in collaborazione con Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le tradizioni dell’Emilia Romagna.

Prenotazione consigliata per posti limitati: scrivere a info@urteia.it o telefonare al numero 3294069553 / 0523956711.