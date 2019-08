Nel suggestivo scenario della Val Trebbia, a Rivergaro in provincia di Piacenza, presso l’Agriturismo L’Urteia, Martedì 13 Agosto si terrà “Serata (g)ASTRONOMICA: un viaggio fra le stelle”, appuntamento esclusivo con le bontà tipiche piacentine e l’astronomia.

In un luogo immerso nella campagna emiliana, ideale per vivere momenti di relax, i partecipanti potranno immergersi in una serata di emozioni a contatto con la terra ed il cielo. L’esperienza avrà inizio dalle ore 19:30 con la cena a base di prodotti tipici, un vero viaggio sensoriale nella tradizione locale per vivere i sapori, i colori e gli aromi del territorio. La degustazione prevede assortimento di salumi piacentini stagionati, gnocco fritto, tortelli piacentini e dolce a scelta.

L’emozione continuerà con un “viaggio nello Spazio” per ammirare gli oggetti celesti più belli, dalle stelle alle nebulose, dai pianeti agli ammassi stellari, fino alle piogge di meteore. Gli esperti di Astronomitaly guideranno gli ospiti nell’osservazione con un telescopio professionale per ammirare le bellezze del cielo estivo, viaggiando tra le costellazioni più famose.

L’iniziativa è organizzata dall’Agriturismo L’Urteia in collaborazione con Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le tradizioni dell’Emilia Romagna. Prenotazione consigliata per posti limitati: scrivere a info@urteia.it o telefonare al numero 3294069553/0523956711.