“Serata per Rita Atria e per i martiri di via D’Amelio del 1992”

Martedì 30 luglio 2019 alle ore 21, presso la Biblioteca di strada dell’Infrangibile a Piacenza, si terrà il prossimo appuntamento della rassegna “serate di cultura antimafiosa”, organizzata dall’associazione “100×100 in Movimento”.

Si tratta di una serata di “memoria attiva” per la testimone di giustizia Rita Atria e per i martiri di via Mariano D’Amelio del 1992: il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

PROGRAMMA

Introduzione serata

Proiezione di foto e video

Emanuela Braghieri racconta il suo recente viaggio a Palermo

Da Brescello a Piacenza e ritorno: cosa abbiamo in comune

Dibattito aperto e brindisi di commiato