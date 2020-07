Serate Letterarie Giana Anguissola – Incontro con Valentina Scaglia

Edizione 2020 delle “Serate Letterarie Giana Anguissola” di Travo. Il programma proseguirà per tutti i mesi di luglio e agosto, coinvolgendo scrittori conosciutie proponendo raffinati momenti musicali a cura di Maddalena Scagnelli, approfondimenti sulla cultura locale.

Le Serate letterarie, collaterali al Concorso letterario nazionale Giana Anguissola, sono organizzate dal Comune di Travo, in collaborazione con l’associazione Travolibri e la cooperativa Educarte e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nel corso dell’estate il programma potrebbe essere integrato di nuovi eventi, che saranno resi noti sui siti www.comune.travo.pc.it e www.gianaanguissolatravo.it.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO – ore 21.15

piazzetta dell’Asilo Via Borgo Est

VALENTINA SCAGLIA

Incontro con la giornalista e viaggiatrice, anche collaboratrice di Meridiani Montagne e momenti musicali a cura di Maddalena Scagnelli.

Valentina Scaglia, giornalista e viaggiatrice, è tra i collaboratori di “Meridiani Montagne”. Si è laureata in Scienze naturali con una tesi sull’ambiente artico. Da anni cammina attraverso le aree disabitate in Italia e in Europa, con impegnative traversate in Islanda, Anatolia, Israele, Siberia, Canada, Bolivia. Ha collaudato itinerari inconsueti lungo le Alpi, gli Appennini e le coste marine, portando avanti i progetti “A piedi nell’Italia del Silenzio” e “Dove il Mediterraneo è ancora selvaggio”.