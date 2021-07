Serate letterarie Giana Anguissola – “L’amor che move il sole e l’altre stelle”

Un viaggio nelle tre cantiche dantesche attraverso la musica del maestro Marco Beretta e l’interpretazione di Corrado Tedeschi, sarà compiuto a Travo (Piacenza) giovedì 8 luglio.

Siamo nell’ambito delle Serate letterarie Giana Anguissola che, nella corte del castello dalle ore 21, ospitano l’anteprima nazionale del melologo L’amor che move il sole e l’altre stelle, diretto da Alberto Oliva. Come un moderno Virgilio, il versatile attore Corrado Tedeschi, capace di fondere ironia e profondità, prenderà per mano lo spettatore introducendolo nel mondo fantastico della Divina Commedia. Un mondo immaginifico e variegato, che è stato reinterpretato in musica dal compositore Marco Beretta, che racconta le emozioni dei peccatori dell’inferno e del purgatorio e il mondo mistico del paradiso eseguendo le proprie note al pianoforte.

«Nell’anno che celebra i settecento anni dalla nascita del Sommo Poeta ho voluto rendere omaggio alla sua arte componendo un melologo per voce recitante e pianoforte sui versi tratti dalla sua opera più famosa – rende noto il Maestro Beretta –, ancora oggi la profondità del pensiero di Dante affascina e stimola riflessioni sulla nostra esistenza». Il melologo, mélos e lógos insieme, è una forma espressiva nata nel XVIII secolo per unire appunto la musica alla parola, e poi utilizzata da importanti compositori quali Liszt, Honeggher e Stravinskji, per citarne alcuni. «Per omaggiare Dante – prosegue Beretta – ho scelto di comporre un melologo perché è un genere musicale che non sacrifica la parola ma la esalta attraverso suoni che ne evochino il contenuto, come fosse una colonna sonora alle immagini che da essa scaturiscono».

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Si consiglia pertanto di prenotare il posto a sedere scrivendo a segreteria@gianaanguissolatravo.it o chiamando il 349 8747731 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13.

