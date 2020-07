Serate Letterarie Giana Anguissola – Presentazione “Noi, partigiani – Memoriale della Resistenza italiana”

Edizione 2020 delle “Serate Letterarie Giana Anguissola” di Travo. Il programma proseguirà per tutti i mesi di luglio e agosto, coinvolgendo scrittori conosciutie proponendo raffinati momenti musicali a cura di Maddalena Scagnelli, approfondimenti sulla cultura locale.

Le Serate letterarie, collaterali al Concorso letterario nazionale Giana Anguissola, sono organizzate dal Comune di Travo, in collaborazione con l’associazione Travolibri e la cooperativa Educarte e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nel corso dell’estate il programma potrebbe essere integrato di nuovi eventi, che saranno resi noti sui siti www.comune.travo.pc.it e www.gianaanguissolatravo.it.

SABATO 25 LUGLIO – ore 21.15

in Piazza Trento

GAD LERNER e LAURA GNOCCHI

presentano Noi, partigiani – Memoriale della Resistenza italiana, ed. Feltrinelli

in dialogo con Giovanni Menzani. L’iniziativa è organizzata dall’ANPI provinciale e sezione di Travo, in collaborazione col Comune di Travo.

La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni e di luoghi divenuti simboli di un’epoca tragica ed eroica della nostra storia. Ma la memoria svanisce e gli errori della storia possono ripetersi. Quella dell’Anpi, di Gad Lerner e Laura Gnocchi è una corsa contro il tempo per dare voce a donne e uomini che nel 1943 erano giovanissimi, adolescenti o persino bambini. Cosa passava per la testa di quelle ragazze e di quei ragazzi quando furono chiamati a una scelta estrema, rischiosa e difficile come quella di conquistare anche con le armi una libertà che molti di loro non avevano mai conosciuto?