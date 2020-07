Serate Letterarie Giana Anguissola – Roberto Piumini e Nadio Marenco

Edizione 2020 delle “Serate Letterarie Giana Anguissola” di Travo. Il programma proseguirà per tutti i mesi di luglio e agosto, coinvolgendo scrittori conosciutie proponendo raffinati momenti musicali a cura di Maddalena Scagnelli, approfondimenti sulla cultura locale.

Le Serate letterarie, collaterali al Concorso letterario nazionale Giana Anguissola, sono organizzate dal Comune di Travo, in collaborazione con l’associazione Travolibri e la cooperativa Educarte e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nel corso dell’estate il programma potrebbe essere integrato di nuovi eventi, che saranno resi noti sui siti www.comune.travo.pc.it e www.gianaanguissolatravo.it.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO – ore 21.15

piazzetta dell’Asilo Via Borgo Est

ROBERTO PIUMINI con NADIO MARENCO alla fisarmonica

Due poemi narrativi e un racconto di Roberto Piumini, letti e recitati dall’autore, accompagnato in ricca partitura dalla fisarmonica di Nadio Marenco, che esegue anche alcuni brani da solista.

Roberto Piumini è conosciutissimo per aver scritto romanzi, poesie e canzoni per bambini e ragazzi, ma da anni ormai scrive e propone spettacoli anche per un pubblico adulto. Insieme al musicista Nadio Marenco ha dato vita a uno spettacolo coinvolgente: due poemi narrativi e un racconto letti e recitati dall’autore, accompagnati dalla musica della fisarmonica di Marenco, che esegue anche alcuni brani da solista.