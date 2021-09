Settimana Organistica – Constance Taillard

53^ Settimana Organistica Internazionale: la rassegna, come al solito di grande interesse e valore artistico, propone una serie di sette diversi eventi musicali che vedranno esibirsi il fior fiore del concertismo per organo con programmi sempre accattivanti e nuovi. Gli ospiti della rassegna di quest’anno si cimenteranno di volta in volta con le particolari sonorità di 4 organi piacentini.

Ogni concerto è ad ingresso libero e gratuito. Maggiori dettagli sui singoli eventi dei due Festival possono essere trovati sul sito www.gruppociampi.com.

4° CONCERTO – FINESTRA GIOVANI

Domenica 17 ottobre 2021

Piacenza, Basilica di S. Giovanni in Canale, ore 16

CONSTANCE TAILLARD (Francia)

Musiche di: D. Buxtehude, A. de Cabezon, L.-N. Clérambault, G. Frescobaldi, J. B. Cbanilles, J. Stanley, F. Roberday, J.-J. Beauvarlet-Charpentier, J. P. Sweelinck, Ch. Avison

Norme generali di comportamento per accedere alle sale concerto e notizie utili

1) L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei dei posti disponibili, nel rispetto della normativa anti-Covid con la presentazione di green pass.

2) L’apertura dei luoghi di concerto avviene 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

3) Una volta raggiunto il numero massimo di sedute disponibili, non sarà consentito ulteriore accesso. Non è consentito assistere all’evento in piedi.

4) Presentarsi nel luogo dell’evento dopo aver attuato la buona pratica della misurazione della temperatura corporea a casa propria.

5) Seguire la buona norma del distanziamento quando si accede ai luoghi dell’evento, senza causare assembramento anche durante l’entrata.

6) Presentarsi muniti di mascherina che sarà obbligatorio indossare anche durante l’evento.

7) All’ingresso delle sale concerto è possibile disinfettare le mani.

8) Accedere alle sale concerto ordinatamente, collocandosi negli spazi segnalati nelle chiese e nelle sedute già distanziate nel Salone di Palazzo Anguissola-Cimafava.

9) Nelle chiese il numero totale di sedute possibili varia a seconda della grandezza della chiesa stessa.

10) Nel Salone di Palazzo Anguissola-Cimafava il numero totale di sedute possibili è di 50; non spostare le sedie già distanziate.