Settimana Organistica – Louis-Noël Bestion de Camboulas

Domenica 25 ottobre – ore 16 – presso la Basilica di S. Antonino a Piacenza (p.zza S. Antonino) in occasione della 52esima Settimana Organistica Internazionale – organizzata dal Gruppo Strumentale Ciampi – sarà ospite il musicista francese Louis-Noël Bestion de Camboulas.

De Camboulas interpreterà musiche di: W. A. Mozart, J.-C. Fischer, D. Scarlatti, J. S. Bach, J. Pachelbel.

Per info: www.gruppociampi.com

Ingresso libero

Norme generali di comportamento per accedere alle sale concerto e notizie utili

1) L’apertura dei luoghi di concerto avviene 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

2) Non è necessaria prenotazione in quanto il numero di posti a sedere è prefissato e, oltre a quello, una volta raggiunto il numero massimo, non sarà consentito ulteriore accesso.

3) Presentarsi nel luogo dell’evento dopo aver attuato la buona pratica della misurazione della temperatura corporea a casa propria.

4) Seguire la buona norma del distanziamento quando si accede ai luoghi dell’evento, senza causare assembramento anche durante l’entrata nella sala stessa.

5) Presentarsi muniti di mascherina che sarà obbligatorio indossare anche durante l’evento.

6) All’ingresso delle sale concerto è possibile disinfettare le mani.

7) Accedere alle sale concerto ordinatamente, collocandosi negli spazi segnalati nelle chiese e nelle sedute già distanziate nel Salone di Palazzo Anguissola-Cimafava.

8) Nelle chiese il numero totale di sedute possibili varia a seconda della grandezza della chiesa stessa.

9) Nel Salone di Palazzo Anguissola-Cimafava il numero totale di sedute possibili è di 40; non spostare le sedie già distanziate; una volta raggiunto il numero massimo di sedute non sarà più consentito ulteriore accesso.