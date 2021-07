Sabato 10 luglio 2021 ore 21.30

piazza Molinari – Fiorenzuola d’Arda – PC

SHAKESPEARE: se l’amore è cieco, la notte è il suo elemento

di e con MINO MANNI

con Martina Galletta – canto e recitazione

Eleonora Liuzzi – violino

Un viaggio alla scoperta dell’amore: un sentimento unico, misterioso e inafferrabile che nessuno come William Shakespeare ha saputo restituirci così meravigliosamente in tutta la sua complessità e altezza. Reading Teatrale a due voci delle scene d’amore più famose scritte dal Bardo: si partirà dall’amore puro e assoluto di ROMEO E GIULIETTA e da quello ilare e favolistico del SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE, giungendo all’ardito e furioso corteggiamento della BISBETICA DOMATA; dall’amore ambiguo e seduttivo di RICCARDO III a quello folle e tragico di AMLETO; dal legame sanguinario tra MACBETH e Lady Macbeth alla passione sensuale e perduta di ANTONIO E CLEOPATRA, arrivando infine alla tragedia della gelosia di OTELLO. Ad accompagnare e condurre il pubblico in questo percorso, la musica evocativa di un violino.

Non si tratta solo di una serata di alta cultura, ma di un’esperienza emotivamente coinvolgente che farà riscoprire al pubblico la profondità e la sorprendente attualità delle parole di Shakespeare, che ancora ci riguardano anche a quattro secoli di distanza.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info: tel: 0523 989274 / 0523 989250 – e-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it. Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale