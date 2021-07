Siouxie and The Skunks + Dead In A Club + Sacrobosco – Live

Continua la rassegna live organizzata a Spazio4.0 dal Collettivo Dappertutto a Spazio4.0 di via Manzoni 21 a Piacenza.

Venerdì 30 luglio sarà l’ultimo concerto estivo di “Chi ha ancora bisogno dei concerti? I concerti non servono a niente!”, per poi riprendere a settembre con altri due live. Sul palco ci sarà quella definiscono“una colata lavica di pailettes: dalla darkwave strobo dei Dead In A Club al queer punk scostumato dei Siouxsie & The Skunks, chiudendo con l’abbraccio caldo dell’IDM onirica di Sacrobosco”.

SIOUXIE AND THE SKUNKS (Queer garage punk, Brescia) – Siouxsie and The Skunks è un vestito nostalgico per un’urgenza pressante. È possibile riappropriarsi degli spazi, espressivi ed organizzativi, con la ricetta semplice ed abrasiva del punk primigenio, con quella venatura danzereccia decisamente garage

DEAD IN A CLUB (Darkwave punk, Piacenza) – Quota local, e che quota con i nostri Dead In A Club, pronti ad una torrida esibizione lancinante. L’ultima volta che li abbiamo visti in un club ci son sembrati tutt’altro che defunti, fin troppo dinamici. Se quel che il nome descrive è vero indossate le protezioni, Spazio4 NON È UN CLUB.

SACROBOSCO (IDM – ambient, Bologna) – Al limitare dell’evento, della stagione, a qualche secondo dall’alone sacrale che separa la radura dal fitto della vegetazione, dal limite insensibile tra visione e cecità. Il commiato ideale per la rassegna, monito e auspicio per tutto ciò che può ancora proteggerci.

L’ingresso è gratuito, la capienza limitata a 200 posti a sedere. Durante l’evento verranno osservate norme per il contrasto al Covid19. La serata si aprirà alle 20 con la possibilità di cenare, mentre i live partono alle 21.30 e terminano alle 01.00: l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui è consigliato prenotare al seguente link: https://bit.ly/3iWXMzX (la validità delle prenotazioni è estesa fino alle 22).

Per info: www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.

Nella foto (di Tommaso Donghi) Siouxsie & The Skunks