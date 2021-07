Dappertutto presenta l’ultimo concerto di luglio a Spazio 4, con:

SIOUXIE AND THE SKUNKS (queer garage-punk da Brescia)

DEAD IN A CLUB (dark punkwave da Piacenza)

—————————————————————————

chill – SACROBOSCO (IDM-ambient)

**INGRESSO GRATUITO**

Capienza limitata a 200 posti, prenotazioni su: www.eventbrite.it/e/biglietti-siouxie-and-the-skunks-dead-in-a-club-sacrobosco-spazio40-164753268461

BEER-DRINKS-FOODTRUCK GRILL/VEGAN-VINYL MARKETS-MERCH

Apertura cancelli ore 20:00